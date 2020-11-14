مشاركة شبابية في اجتماع محلي المجاردة

وافتتح ابن دلبوح الجلسة بالتذكير بالإجراءات الاحترازية، مشيداً بما قدمه رجال الأمن وأبطال الصحة من جهود عظيمة خلال هذه الجائحة.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع، التي تهم وتخدم المحافظة، وخرج بعدد من التوصيات التنموية، التي تحقق تطلعات أهالي محافظة المجاردة ومراكزها المرتبطة، وسيتم رفع التوصيات والنتائج اللازمة لأمير منطقة عسير.
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