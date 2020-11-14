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مشاركة شبابية في اجتماع محلي المجاردة

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ترأس محافظ المجاردة سعيد علي بن دلبوح، الجلسة الأولى للمجلس المحلي بالمجاردة في دورته العادية الثالثة للعام المالي 1441/‏1442، بحضور أعضاء المجلس ومجموعة من الشباب.

وافتتح ابن دلبوح الجلسة بالتذكير بالإجراءات الاحترازية، مشيداً بما قدمه رجال الأمن وأبطال الصحة من جهود عظيمة خلال هذه الجائحة.

وتناول الاجتماع عددا من المواضيع، التي تهم وتخدم المحافظة، وخرج بعدد من التوصيات التنموية، التي تحقق تطلعات أهالي محافظة المجاردة ومراكزها المرتبطة، وسيتم رفع التوصيات والنتائج اللازمة لأمير منطقة عسير.


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