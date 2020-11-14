تطوير نماذج للحلول الإسكانية

وجاء ذلك برعاية من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، متمثلة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق.
وتهدف الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة، لدى كل من الجهتين في مجال الإسكان، وتوحيد الجهود يداً بيد، لتطوير منتجات الإسكان التنموي.
وسيكون التعاون بدراسة وتحليل البرامج الإسكانية التنموية، بالإضافة لوضع خطة عمل مستقبلية، لتطوير منتجات الإسكان التنموي، وما ينتج عنه من تقديم حلول وأفكار إسكانية، تنعكس على مصلحة المستفيدين وتلبي طموحاتهم.
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