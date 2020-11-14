تطوير نماذج للحلول الإسكانية

وقع الرئيس التنفيذي لشركة «رتال للتطوير العمراني» المهندس عبدالله البريكان مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» المهندس مشاري الجويرة، على مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير نماذج للحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة.

وجاء ذلك برعاية من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، متمثلة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق.

وتهدف الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة، لدى كل من الجهتين في مجال الإسكان، وتوحيد الجهود يداً بيد، لتطوير منتجات الإسكان التنموي.

وسيكون التعاون بدراسة وتحليل البرامج الإسكانية التنموية، بالإضافة لوضع خطة عمل مستقبلية، لتطوير منتجات الإسكان التنموي، وما ينتج عنه من تقديم حلول وأفكار إسكانية، تنعكس على مصلحة المستفيدين وتلبي طموحاتهم.