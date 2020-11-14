إطلاق مشروع إغاثي سعودي في إقليم السند بباكستان

أطلق فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروعاً لتوزيع 7000 سلة غذائية تزن 287 طناً على الأسر المحتاجة في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 42000 فرد.

حضر حفل التدشين في العاصمة إسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، نواف بن سعيد المالكي، وممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية، محمد إدريس محسود، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان، الدكتور خالد بن محمد العثماني.

وأوضح السفير المالكي في تصريح صحفي، أن المشروع يتضمن توزيع سبعة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وجائحة كورونا في سبع مناطق بإقليم السند، وذلك بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

مشروع المياه في الحديدة

يواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020 ضخ 363.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر مياه لاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

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ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

خدمات طبية

يواصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر سبتمبر 2020، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبلغ عدد مراجعي العيادات 28656 فرداً، حيث راجع قسم التنويم 886 فرداً، وقسم الطوارئ 4168 فرداً، وقسم العمليات 339 فرداً، وقسم المختبر 4996 مريضاً، وقسم الأشعة 4958 فرداً، وقسم الرعاية الصحية 1212 فرداً، فيما راجع قسم الصحة الإنجابية 1097فرداً، والصيدلية 1860 فرداً. وراجع عيادة الباطنية 1380 فرداً، وعيادة الجراحة العامة 442 شخصاً، وعيادة النساء والولادة 2110 أفراد، وعيادة الأطفال 1088 فرداً، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 738 شخصاً، وعيادة العظام 575 شخصاً، وعيادة الأسنان 822 فرداً، وعيادة المخ والأعصاب 301 فرد، وعيادة الكلى والمسالك 554 فرداً، وعيادة القلب 512 فرداً، وعيادة الجلد 430 شخصاً.

وراجع قسم الأشعة المقطعية 331 فرداً، وقسم الأشعة السينية 2392 فرداً، وقسم الأشعة التلفزيونية 1780 فرداً، كما راجع قسم تخطيط القلب 206 أفراد، وقسم عمليات النساء والولادة 206 نسوة، وقسم وسائل تنظيم الأسرة 191 فرداً، وقسم رعاية الحوامل 720 امرأة.