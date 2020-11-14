اتفاقية سواعد وهمة لخدمات ذوي الإعاقة مجتمعيا وتعليميا

وقعت جمعية سواعد للإعاقة الحركية مؤخرًا اتفاقية تعاون مشترك مع مركز همة للخدمات المساندة بالخبر لتقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت الاتفاقية التي وقعها الأستاذ خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية والدكتور منى الحصان مديرة مركز همة للخدمات المساندة، ضمن الجهود التكاملية بين جمعية سواعد والجهات ذات العلاقة بمجال الإعاقة، سعيًا منها في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستفيديها، حيث نصت الاتفاقية على تحويل الحالات التي بحاجة للخدمات التي يقدمها المركز والتي تنطبق عليها شروط المركز، إضافة إلى تأمين مواصلات للمستفيدين الذين لديهم إعاقات حركية من وإلى المركز .

وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد خالد الهاجري إن هذه الاتفاقية لتفعيل أحد أهم برامج الجمعية وهو برنامج التأهيل العلاجي من خلال توفير العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي مع شركائنا في مركز همة.