تعويم سفينة جلالة الملك الدرعية ثانية سفن مشروع السروات

ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن، في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسـبانيا، شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس، عبر كلمة مسجلة ألقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات.
وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية، كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI. وألقى الفريق الركن فهد الغفيلي بهذه المناسبة، كلمة أعرب فيها عـن سروره لتعويم «سفينة جلالة الملك الدرعية»، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبين أن «مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية، في حماية المصالح البحرية للمملكة، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً».
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