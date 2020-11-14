الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لملك البحرين

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له الذي يضم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ووزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، اليوم بمطار قاعدة الصخير الجوية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
وقد وصل الأمير منصور بن متعب إلى مملكة البحرين في وقت سابق، حيث كان في استقباله الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، والسفير السعودي لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.
وقد غادر سموه مملكة البحرين عقب نقله تعازي ومواساة القيادة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
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