السعودية اليوم / غانا تسجّل 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت غانا 716 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 50018 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 320 حالة وفاة.

// انتهى //

22:02ت م

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أكرا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجّلت غانا 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الغانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 50018 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 320 حالة وفاة.// انتهى //22:02ت م0125

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