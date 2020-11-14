السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بتعامل منطقة شرق آسيا مع كورونا والتزامها بمكافحة تغيّر المناخ



الأمم المتحدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دول شرق وجنوب شرق آسيا قدمت مثالاً قوياً يحتذى به في التعامل مع جائحة

وأوضح غوتيريش في رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر قمة شرق آسيا اليوم، أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا فاقمت من التحديات الصحية المباشرة للأزمة الصحية، مشيراً إلى أنه يتوجب انتهاز الفرصة التي توفرها جهود التعافي من كورونا لبناء اقتصادات صديقة للبيئة قادرة على الصمود أمام تغير المناخ والعمل على حياد الكربون بحلول عام 2050.

وأشاد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها كل من الصين واليابان وجمهورية كوريا بشأن الالتزام بالوصول بانبعاثات الكربون إلى درجة الصفر.

// انتهى //

21:25ت م

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الأمم المتحدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دول شرق وجنوب شرق آسيا قدمت مثالاً قوياً يحتذى به في التعامل مع جائحة كورونا وأوضح غوتيريش في رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر قمة شرق آسيا اليوم، أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا فاقمت من التحديات الصحية المباشرة للأزمة الصحية، مشيراً إلى أنه يتوجب انتهاز الفرصة التي توفرها جهود التعافي من كورونا لبناء اقتصادات صديقة للبيئة قادرة على الصمود أمام تغير المناخ والعمل على حياد الكربون بحلول عام 2050.وأشاد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها كل من الصين واليابان وجمهورية كوريا بشأن الالتزام بالوصول بانبعاثات الكربون إلى درجة الصفر.// انتهى //21:25ت م0120

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