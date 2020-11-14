السعودية اليوم / لبنان تسجل 1660 إصابة و 10 وفيات بفيروس كورونا المستجد



بيروت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1660 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 59045، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 806 حالات بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

// انتهى //

21:14ت م

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بيروت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104267 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 59045، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 806 حالات بعد تسجيل 10 حالات وفاة.// انتهى //21:14ت م0119

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