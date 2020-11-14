السعودية اليوم / إصابة وزيرة المالية السودانية بفيروس كورونا



الخرطوم 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أصيبت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي بفيروس

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزيرة هبة محمد علي خضعت للعزل الطبى بمنزلها، وذلك عقب ظهور نتيجة كوفيد 19.

// انتهى //

21:08ت م

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الخرطوم 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأصيبت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزيرة هبة محمد علي خضعت للعزل الطبى بمنزلها، وذلك عقب ظهور نتيجة كوفيد 19.// انتهى //21:08ت م0118

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