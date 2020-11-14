السعودية اليوم / اليونان تسجل 38 وفاة و2835 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 38 حالة وفاة و 2835 إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليونانية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 1035, فيما بلغ إجمالي الإصابات 72510 إصابات.

// انتهى //

21:04ت م

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أثينا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 38 حالة وفاة و 2835 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة اليونانية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 1035, فيما بلغ إجمالي الإصابات 72510 إصابات.// انتهى //21:04ت م0114

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