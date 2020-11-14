السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية, 613 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في لوكسبمورغ في بيان لها اليوم أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 222 حالة وفاة.

// انتهى //

20:50ت م

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لوكسمبورغ 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية, 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 26544 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة في لوكسبمورغ في بيان لها اليوم أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 222 حالة وفاة.// انتهى //20:50ت م0112

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