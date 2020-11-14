السعودية اليوم / الجهات الحكومية بمكة المكرمة تبدأ خطط الربط الإلكتروني



جدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

بدأت الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة وضع خطط تنفيذية للربط الإلكتروني فيما بينها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة

ويهدف المشروع بين الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وهو أحد أهم المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، إلى تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى منطقة ذكية، إضافة إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وأيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

من جهتها، تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامجها التدريبية التقنية, إذ بلغ عدد المتدربين أكثر من (7000) شاب وفتاة في المنطقة في مجالات ؛ إنترنت الأشياء"، و"الروبوتات"، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وعلم البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وتحليل الأعمال، وإدارة مشاريع الاتصالات التقنية، والتجارة الإلكترونية وغيرها، وفيما يتعلق بالمحاضرات التوعوية فقد عُقد عدد منها -عن بُعد- ومن أبرزها التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز بناء مكة الذكية، والتحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة.

وستعقد غداً, محاضرة توعوية تهتم "بتعزيز توظيف التقنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها" وستُمنح شهادات للحضور، وفيما يخص مبادرات الجهات، بدأ عددٌ منها بتنفيذ مبادراتها بعد تقييمها من لجان الملتقى المعنية بالتقييم وسوف تعقد خلال المدة المقبلة حلقة نقاش لتعزيز مخرجات المبادرات بمشاركة منسقي الجهات، بما يحقق أثر ومخرجات المبادرات المقدمة ضمن الملتقى في دورته الحالية.

// انتهى //

20:45ت م

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جدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسبدأت الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة وضع خطط تنفيذية للربط الإلكتروني فيما بينها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وشركة عِلم.ويهدف المشروع بين الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وهو أحد أهم المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، إلى تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى منطقة ذكية، إضافة إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وأيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.من جهتها، تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامجها التدريبية التقنية, إذ بلغ عدد المتدربين أكثر من (7000) شاب وفتاة في المنطقة في مجالات ؛ إنترنت الأشياء"، و"الروبوتات"، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وعلم البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وتحليل الأعمال، وإدارة مشاريع الاتصالات التقنية، والتجارة الإلكترونية وغيرها، وفيما يتعلق بالمحاضرات التوعوية فقد عُقد عدد منها -عن بُعد- ومن أبرزها التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز بناء مكة الذكية، والتحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة.وستعقد غداً, محاضرة توعوية تهتم "بتعزيز توظيف التقنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها" وستُمنح شهادات للحضور، وفيما يخص مبادرات الجهات، بدأ عددٌ منها بتنفيذ مبادراتها بعد تقييمها من لجان الملتقى المعنية بالتقييم وسوف تعقد خلال المدة المقبلة حلقة نقاش لتعزيز مخرجات المبادرات بمشاركة منسقي الجهات، بما يحقق أثر ومخرجات المبادرات المقدمة ضمن الملتقى في دورته الحالية.// انتهى //20:45ت م0110

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