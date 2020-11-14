السعودية اليوم / قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت "سفينة جلالة الملك الدرعية" ثاني سفن مشروع السروات



الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

بحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية

ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسـبانيا شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة ألقيت في موقع الحفل والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد وعدد من كبار الشخصيات.

وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

وألقى معالي الفريق الركن فهد الغفيلي بهذه المناسبة كلمةً أعرب فيها عـن سروره لتعويم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وبين أن "مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً".

// انتهى //

20:22ت م

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الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسبحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أطلق عليها رسمياً اسم " سفينة جلالة الملك الدرعية "، وذلك ضمن حفل التعويم الذي أقيم عبر البث المباشر بين موقع الاحتفال في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينه سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسـبانيا شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة ألقيت في موقع الحفل والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد وعدد من كبار الشخصيات.وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.وألقى معالي الفريق الركن فهد الغفيلي بهذه المناسبة كلمةً أعرب فيها عـن سروره لتعويم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.وبين أن "مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً".// انتهى //20:22ت م0107

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