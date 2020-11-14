السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 2213 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 746945 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 20153 حالة وفاة.

// انتهى //

20:19ت م

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كيب تاون 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب إفريقيا 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 77 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 746945 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 20153 حالة وفاة.// انتهى //20:19ت م0106

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