السعودية اليوم / "هدف" يطلق برنامج "دروب ـــ إنْ" لتطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية



الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" اليوم, برنامج "دروب ــــ إنْ"، الهادف إلى تطوير مهارات المتدربين من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة، تتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل السعودي، من خلال منحهم تدريب غير محدود لأكثر من 16,000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

وأوضح "هدف"، أن التسجيل في البرنامج التدريبي سيبدأ غداً, من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) على الرابط:‏https://doroob.sa/ar/individuals/public/program-details/7b79b0a482c040e3b353b5b472aa1dd7/.

ويهدف برنامج "دروب ــــ إنْ"، إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

ويتميز البرنامج ، بتقديم أكثر من 16,000 دورة تدريبية في العديد من المجالات منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، و الحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، و التسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning ، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.

// انتهى //

20:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.