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شكرا لقرائتكم فيديو.. وزير المالية: سنركز في 2021 على تجويد آليات تحصيل الإيرادات غير النفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. وزير المالية: سنركز في 2021 على تجويد آليات تحصيل الإيرادات غير النفطية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساعدنا في تجاوز آثار جائحة كورونا.
وأضاف وزير المالية، خلال حواره مع قناة الشرق السعودية، “أن القطاع الصناعي عاد بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد إغلاق اقتصادي استمر لشهور”.
وأكد وزير المالية إنهاء اعتماد المملكة على النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره على الإنفاق الحكومي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان: “سنركز في 2021 على تجويد آليات تحصيل الإيرادات غير النفطية ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص”.
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