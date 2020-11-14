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2020-11-14 إعلان نتائج القبول النهائي بـ كلية الملك خالد العسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية. وأضافت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد أنه يمكن الاستفسار عبر الرابط التالي: http://kkmar.gov.sa



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