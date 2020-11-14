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2020-11-14 حريق يلتهم مركزًا لخدمة السيارات بوادي الدواسر متابعات الخليج 365 - وادي الدواسر Advertisements باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم، إخماد حريق اندلع في مركز لخدمة السيارات بوادي الدواسر. وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني وادي الدواسر أخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار. وأوضح الدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات ولله الحمد.



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