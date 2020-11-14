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التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الثاني عشر لجميع المراحل

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شكرا لقرائتكم التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الثاني عشر لجميع المراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

كما نشرت الوزارة، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) و(المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين.

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ونشرت وزارة التعليم أيضًا جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والثالث والخامس من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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