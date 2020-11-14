شكرا لقرائتكم خبر الصحفي يتابع تأهيله بالاتحاد والقرني يعود من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد مدافع المنتخب السعودي الأول زياد الصحفي إلى ناديه بعد استبعاده من معسكر المنتخب الأول بداعي الإصابة، حيث اجتمع بالجهازين الفني والطبي لبدء برنامجه التأهيلي العلاجي.

وبحسب التشخيص الطبي للاعب فإن موضع الإصابة كان في عضلة الساق ويحتاج على إثرها للراحة والعلاج الطبيعي لمدة تزيد عن 10 أيام.

من جهة أخرى أشاد رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي بعمل منسوبي النادي وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة عبدالوهاب عابد حتى نال النادي أحقية الدعم المالي من وزارة الرياضة والخاص لشهر نوفمبر.

ونال الاتحاد المركز الثاني في تقييم تطبيق نظم وإجراءات الحوكمة، واستحق الدعم إلى جانب الفتح الذي حل في المركز الأول، والقادسية الثالث.

وأكد الحائلي على أنهم ماضون في العمل لمواصلة التميز.

ميدانيا، شهدت تدريبات الفريق انضمام اللاعبين عبدالمجيد السواط وعبدالرحمن اليامي وهارون كمارا بعد شفائهم من الإصابات واستكمالهم للبرنامج التأهيلي واللياقي المرسوم لهم من قبل الجهازين الفني والطبي، فيما ينتظر أن يعقد المدير الفني فابيو كاريلي اجتماعا مع اللاعب فواز القرني للاتفاق معه على تنفيذ برنامج لياقي مكثف بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر المنزلي التي استمرت لمدة أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا.