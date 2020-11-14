الرنين المغناطيسي يبعد العابد عن الأخضر

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وقرر المدير الفني، الفرنسي هيرفي ريناد السماح للعابد بمغادرة المعسكر أمس لاستكمال علاجه بناديه الشباب.وكان الجهاز الطبي للمنتخب أحاط رينارد بتقرير يؤكد عدم إمكانية مشاركة العابد في المباراة الودية أمس أمام منتخب جامايكا وكذلك في اليومين المتبقيين من المعسكر الذي سيختتم بعد غد الثلاثاء بمواجهة دية ثانية أمام منتخب جامايكا أيضا، حيث انطلق المعسكر في 9 نوفمبر الحالي استغلالا لأيام فيفا.
وكان رينارد استبعد أمس الأول المدافع زياد الصحفي من المعسكر بسبب إصابته في الساق، فيما أبقى على العابد لمواصلة تدريباته الخاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي، قبل أن يتم استبعاده أمس بعد الوقوف على نتائج أشعة الرنين المغناطيسي.
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