الرنين المغناطيسي يبعد العابد عن الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحق لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نواف العابد بزميله المدافع زياد الصحفي، وغادر أمس المعسكر المقام حاليا في الرياض ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقرر المدير الفني، الفرنسي هيرفي ريناد السماح للعابد بمغادرة المعسكر أمس لاستكمال علاجه بناديه الشباب.

وكان الجهاز الطبي للمنتخب أحاط رينارد بتقرير يؤكد عدم إمكانية مشاركة العابد في المباراة الودية أمس أمام منتخب جامايكا وكذلك في اليومين المتبقيين من المعسكر الذي سيختتم بعد غد الثلاثاء بمواجهة دية ثانية أمام منتخب جامايكا أيضا، حيث انطلق المعسكر في 9 نوفمبر الحالي استغلالا لأيام فيفا.

وكان رينارد استبعد أمس الأول المدافع زياد الصحفي من المعسكر بسبب إصابته في الساق، فيما أبقى على العابد لمواصلة تدريباته الخاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي، قبل أن يتم استبعاده أمس بعد الوقوف على نتائج أشعة الرنين المغناطيسي.