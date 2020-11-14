شكرا لقرائتكم خبر أمرابط يمنح النصر 45 يوما لتقرير مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مرر المحترف المغربي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نورالدين أمرابط، الكرة إلى مجلس الإدارة في مسألة استمراره مع الفريق من عدمها، لكنه في الوقت نفسه استخدم ذكاءه في التلويح بمغادرة أسوار النادي في الوقت المناسب.

وأكد أمرابط عبر برنامج «سناب شات» أمس، أنه سعيد باللعب للنصر والاستمرار معه، كما أكد شعوره بالراحة من خلال الإقامة في العاصمة الرياض.

وقال «إذا كان مجلس إدارة النصر يرغب في استمراري مع الفريق من خلال تجديد عقدي قبل يناير المقبل، فسأوافق على ذلك، لكن إذا لم يطرح موضوع التجديد قبل دخول يناير، أي بعد نحو 45 يوما من الآن، فمن الطبيعي أن أنظر إلى العروض المقدمة لي من الأندية الأخرى».

وأضاف «لا أريد الضغط على الإدارة، وأركز حاليا مع زملائي على تقديم موسم رائع، لكن ذلك لن يتم إلا بنسيان النتائج السلبية التي بدأنا بها الدوري، وعلينا أن نسعى إلى تحقيق المزيد من البطولات».