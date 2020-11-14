«الاتصالات» تعزز مبادرات التحول الوطني للاستثمار في مهن المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تتطلب 40 إلى 50% من المهن في السنوات الخمس المقبلة مهارات جديدة، عمل برنامج التحول الوطني منذ انطلاقته على تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وبناء القدرات لسد الفجوة الرقمية من خلال نشر الوعي والمعرفة، في إطار تنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.وأوصت مجموعة تواصل الأعمال B20 في ختام أنشطتها لعام 2020، خلال القمة الافتراضية التي أقيمت في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر الماضي بعنوان (التحول نحو النمو الشامل)، ببناء القدرات وتعزيز أمن المعلومات.

وجمعت القمة قادة عالميين يمثلون قطاع الأعمال لطرح السياسات والابتكارات حول إمكانية تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال التحول الاقتصادي، وتضمنت نقاشات حول الموضوعات المهمة، وخرجت بعدد من التوصيات.

المعرفة الرقمية

وسعيا لتأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وبناء القدرات لسد الفجوة الرقمية أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من المبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة الرقمية، ومن أبرزها:

المعرفة الرقمية (Think Tech)

تعد مظلة لمشاريع توعوية لاستشراف مستجدات التقنية، وتهدف إلى نشر الوعي الرقمي حول التقنيات الناشئة وخلق بيئة رقمية محفزة، واستفاد منها 3 ملايين مستفيد حتى الربع الثالث من 2020.

أسهمت المنصة في إطلاق مبادرة قوافل المستقبل والمعمل الافتراضي لرفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تنظيم وإقامة الأولمبياد العالمي للروبوت للمرة الأولى في المملكة، وذلك للتدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

منصة الرحلات التعليمية

أطلقت ضمن مبادرة المعرفة الرقمية وتهدف إلى استشراف مستجدات التقنية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء نشء واع مبدع متكامل، يملك المهارات التي تؤهله للتعامل مع معطيات العصر، وتغطية الاحتياج المعرفي لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

مبادرة العطاء الرقمي

أطلقت من خلال برنامج التحول الوطني لتسهم في إثراء المحتوى العربي التقني ونشر الثقافة الرقمية لتغطية الاحتياج المعرفي لدى جميع المتحدثين باللغة العربية حول العالم وبالأخص في المملكة.

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استفاد من المبادرة 11 مليون مستفيد، وقدمت 1000 دورة تدريبية استفاد منها 2.2 ملايين مستفيد، و131 عضوا حتى سبتمبر الماضي.

حققت جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات في مسار التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي، وتوجت بالمركز الأول.

منصات:

في خطوت نحو تنمية القدرات في المجال التقني، وضمن مبادرة (العطاء الرقمي) بالشراكة مع القطاع الخاص أطلقت منصتان هما:

(إثراء) وتهدف إلى توفير الفصول الافتراضية لتقديم المحاضرات التوعوية عن بعد، وتسهم في تقديم المحاضرات الافتراضية بهدف نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

منصة بالشراكة مع شركة IBM Digital-Nation المنصة مصممة خصيصا لتوفير مجموعة كبيرة من الدورات بمستويات مختلفة في التقنيات الناشئة، وإحداث نقلة نوعية في آلية إيصال المعلومات، وتوفير حلول مبتكرة وتجارب تعليمية حديثة ومتطورة، وذلك بهدف نشر الوعي الرقمي والمعرفة الرقمية.

دعم ريادة الأعمال

لدعم ريادة الأعمال في المجال التقني أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

مبادرة (مهارات المستقبل) وتهدف إلى تأهيل كوادر الوطنية ذات كفاءة عالية وتوطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

برنامج (رواد التقنية) ويستهدف رواد الأعمال المبتكرين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بمهارات الذكاء الاصطناعي، والإسهام في إيجاد حلول أعمال رقمية من خلال تمكين رواد الأعمال، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات في التقنيات الحديثة وبرامج تطوير الأعمال.

إنجاز البرنامج في نسخته الأولى:

4 معسكرات تدريبية في 4 مدن حول المملكة

استفاد منها:

350 مشروعا

مشروعا 3 مسرعات أعمال رقمية في 3 مدن حول المملكة

مسرعات أعمال رقمية في مدن حول المملكة 60 مشروعا يمثلها 120 رائد أعمال تقنيا حتى الربع الثاني من 2020

مشروعا يمثلها رائد أعمال تقنيا حتى الربع الثاني من 2020 برنامج المنشآت المليارية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل مجموع حجم الاستثمارات في الشركات الرقمية الناشئة المدعومة من البرنامج إلى ( 350 ) مليون ريال حتى الربع الثاني من 2020 ، كما يجري دعم الشركات من خلال تمكينهم وتدريبهم من الفكرة حتى الوصول للمنتج، كما أبرمت الأكاديمية السعودية الرقمية اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل)، حيث تهدف الاتفاقية إلى إثراء محتوى الأكاديمية بهدف تطوير المهارات اللازمة لتمهين الكوادر الوطنية للوظائف النوعية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة، وتمهين الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية والريادة.

تعزيز الابتكار

حرص برنامج التحول الوطني في مبادرات قادتها (الاتصالات) على تعزيز الابتكار في المجال التقني، وتضمنت مبادرات البرنامج:

إطلاق هاكاثون الأمل العالمي ضمن موسم (بلا حدود)، بهدف تطوير حلول أعمال رقمية للتحديات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وفق ثلاثة مسارات (الصحة الرقمية، الترفيه المنزلي، الألعاب الالكترونية). أتاح البرنامج الوصول لـ 15 ألف متقدم من 80 دولة أسهموا في تطوير 339 فكرة مبتكرة و 111 نموذج عمل رقميا جديدا حتى الربع الثاني من 2020

في مجال المعسكرات التدريبية أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية معسكر همة لجودة البرمجيات، وهو معسكر تدريبي مكثف عن بعد في مجال اختبار وأتمتة جودة البرمجيات، ويستهدف خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي، وذلك لتأهيل وتمهين الكوادر الوطنية في مجال اختبار جودة وأتمتة البرمجيات لتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة.

في خطوة لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، جرى إطلاق معسكر سايبر للفتيات تحت مظلة مبادرات برنامج تمكين المرأة، والذي هدف إلى تدريب 380 متدربة في الأمن السيبراني حتى يوليو الماضي.

أبرز توصيات القمة: