، أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حدد الجيش الأمريكي اليوم (السبت) هوية عناصره الخمسة، الذين قُتلوا في حادث تحطم مروحية أثناء خدمتهم ضمن قوات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية الخميس الماضي.
وأوضح الجيش أن القتلى هم: النقيب سيث فيرنون فانديكامب (31 عامًا) من مدينة كاتي بولاية تكساس، وضابط الصف دالاس جيرلد جارزا (34 عامًا) من مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا، وكبير ضباط الصف مروان سامح غبور (27 عامًا) من مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس، والرقيب كايل روبرت ماكي (35 عامًا)، من مدينة باينسفيل في ولاية أوهايو، والرقيب جيريمي كاين شيرمان (23 عامًا) من مدينة واتسيكا بولاية إلينوي، وفقاً لموقع "سي إن إن" بالعربية.
ووقع حادث تحطم المروحية، فوق جزيرة تيران بالقرب من شرم الشيخ وأسفر عن مقتل فرنسيًا وتشيكياً، بالإضافة للأمريكيين الخمسة.تحطم مروحية طائرة مروحية سيناء مصر الجيش الأمريكي
أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-14
حدد الجيش الأمريكي اليوم (السبت) هوية عناصره الخمسة، الذين قُتلوا في حادث تحطم مروحية أثناء خدمتهم ضمن قوات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية الخميس الماضي.
وأوضح الجيش أن القتلى هم: النقيب سيث فيرنون فانديكامب (31 عامًا) من مدينة كاتي بولاية تكساس، وضابط الصف دالاس جيرلد جارزا (34 عامًا) من مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا، وكبير ضباط الصف مروان سامح غبور (27 عامًا) من مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس، والرقيب كايل روبرت ماكي (35 عامًا)، من مدينة باينسفيل في ولاية أوهايو، والرقيب جيريمي كاين شيرمان (23 عامًا) من مدينة واتسيكا بولاية إلينوي، وفقاً لموقع "سي إن إن" بالعربية.
ووقع حادث تحطم المروحية، فوق جزيرة تيران بالقرب من شرم الشيخ وأسفر عن مقتل فرنسيًا وتشيكياً، بالإضافة للأمريكيين الخمسة.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:42 PM
بعد يومين من حادث تحطم المروحية
حدد الجيش الأمريكي اليوم (السبت) هوية عناصره الخمسة، الذين قُتلوا في حادث تحطم مروحية أثناء خدمتهم ضمن قوات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية الخميس الماضي.
وأوضح الجيش أن القتلى هم: النقيب سيث فيرنون فانديكامب (31 عامًا) من مدينة كاتي بولاية تكساس، وضابط الصف دالاس جيرلد جارزا (34 عامًا) من مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا، وكبير ضباط الصف مروان سامح غبور (27 عامًا) من مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس، والرقيب كايل روبرت ماكي (35 عامًا)، من مدينة باينسفيل في ولاية أوهايو، والرقيب جيريمي كاين شيرمان (23 عامًا) من مدينة واتسيكا بولاية إلينوي، وفقاً لموقع "سي إن إن" بالعربية.
ووقع حادث تحطم المروحية، فوق جزيرة تيران بالقرب من شرم الشيخ وأسفر عن مقتل فرنسيًا وتشيكياً، بالإضافة للأمريكيين الخمسة.
، أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.