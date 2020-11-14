محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت على حي سكني وسقطت قرب مستشفى قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر محلي يمني، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات جرائم استهداف الحوثيين للمدنيين تتواصل.. مقتل وإصابة 4 بقذيفة في تعز صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-14 قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر محلي يمني، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 Advertisements 08:07 PM اخر تعديل 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 10:05 PM أطلقت على حي سكني وسقطت قرب مستشفى أطلقت على حي سكني وسقطت قرب مستشفى قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر محلي يمني، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات ، جرائم استهداف الحوثيين للمدنيين تتواصل.. مقتل وإصابة 4 بقذيفة في تعز ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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