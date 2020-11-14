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شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.
ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.
ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.
ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب
تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "ترامب" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-14
شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.
ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.
ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.
ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:06 PM
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
10:03 PM
لم يغادر سيارته ولوح لأنصاره مبتسماً
شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.
ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.
ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.
ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.
، تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "ترامب" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن ،
المصدر : الخليج 365
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