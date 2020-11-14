محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يسيطر على حريق مركز خدمة السيارات في "وادي الدواسر"خلف الدوسري الخليج 365 2020-11-14
أخمدت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، حريقًا اندلع في مركز لتنجيد وتزيين السيارات وقطع الغيار بالمحافظة.
وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: "مدني وادي الدواسر يخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار دون حدوث إصابات ولله الحمد".
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا لفرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، ورصدت جهودهم أثناء إخماد الحريق، فور تلقيهم البلاغ قرب الطريق العام بالمحافظة.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
09:52 PM
دون وقوع إصابات
أخمدت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، حريقًا اندلع في مركز لتنجيد وتزيين السيارات وقطع الغيار بالمحافظة.
وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: "مدني وادي الدواسر يخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار دون حدوث إصابات ولله الحمد".
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا لفرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، ورصدت جهودهم أثناء إخماد الحريق، فور تلقيهم البلاغ قرب الطريق العام بالمحافظة.
، "المدني" يسيطر على حريق مركز خدمة السيارات في "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
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