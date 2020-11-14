، الكلية الجامعية بصامطة تقيم ورشة مهارات اجتياز المقابلات الشخصية ،

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نظمت لجنة الخريجات والتوظيف في الكلية الجامعية بصامطة ورشة عمل بعنوان مهارات اجتياز المقابلات الشخصية من خلال منصة زووم، من تنفيذ زكية مدخلي استهدفت فيها الطالبات الخريجات والمتوقع تخرحهن، تطرقت لعدة محاور من أبرزها التعريف بالمقابلة وهو اللقاء الذي يتم بين مسؤول أو أكثر في المنشأة من جهة بين المرشح المتقدم لشغل الوظيفة من جهة أخرى، وذلك لغرض تقييم مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة.
بعد ذلك بينت أهمية المقابلة، إذ تعتبر وسيلة أساسية من وسائل اختيار الموظفين ثم تناولت أنواع المقابلات الشخصية، منها الفردية والجماعية والمتعاقبة، وكذلك الهاتفية وتحدثت عن كيفية الاستعداد لإجرائها وأهم مهارات المقابلات الشخصية.
وتم عرض فيديو يتحدث عن مهارات المقابلة، ثم بينت بعد ذلك عن ماذا عليك فعله أثناء المقابلة وعليه أن يتجنب الإجابات بنعم أو لا.. ولابد عليك أن توضحي مواهبك في إبراز قدراتك في طلب الوظيفة، ومن ثم ماذا عليك فعله بعدها، بعد ذلك تحدثت عن الأسئلة الأكثر شيوعًا منها إحكِ عن نفسك، ما الذي يجعلك مؤهلاً لشغل هذه الوظيفة وغيرها من الأسئلة، تخلل الورشة بعض الأنشطة التدريبية.
وفي ختام الورشة فتح باب النقاش بين الحاضرات والمنفذة والذي من شأنه يوضح الشخصية الناجحة التي تطمح في الحصول على الوظيفة المناسبة.صامطة
الكلية الجامعية بصامطة تقيم ورشة مهارات اجتياز المقابلات الشخصيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-14
نظمت لجنة الخريجات والتوظيف في الكلية الجامعية بصامطة ورشة عمل بعنوان مهارات اجتياز المقابلات الشخصية من خلال منصة زووم، من تنفيذ زكية مدخلي استهدفت فيها الطالبات الخريجات والمتوقع تخرحهن، تطرقت لعدة محاور من أبرزها التعريف بالمقابلة وهو اللقاء الذي يتم بين مسؤول أو أكثر في المنشأة من جهة بين المرشح المتقدم لشغل الوظيفة من جهة أخرى، وذلك لغرض تقييم مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة.
بعد ذلك بينت أهمية المقابلة، إذ تعتبر وسيلة أساسية من وسائل اختيار الموظفين ثم تناولت أنواع المقابلات الشخصية، منها الفردية والجماعية والمتعاقبة، وكذلك الهاتفية وتحدثت عن كيفية الاستعداد لإجرائها وأهم مهارات المقابلات الشخصية.
وتم عرض فيديو يتحدث عن مهارات المقابلة، ثم بينت بعد ذلك عن ماذا عليك فعله أثناء المقابلة وعليه أن يتجنب الإجابات بنعم أو لا.. ولابد عليك أن توضحي مواهبك في إبراز قدراتك في طلب الوظيفة، ومن ثم ماذا عليك فعله بعدها، بعد ذلك تحدثت عن الأسئلة الأكثر شيوعًا منها إحكِ عن نفسك، ما الذي يجعلك مؤهلاً لشغل هذه الوظيفة وغيرها من الأسئلة، تخلل الورشة بعض الأنشطة التدريبية.
وفي ختام الورشة فتح باب النقاش بين الحاضرات والمنفذة والذي من شأنه يوضح الشخصية الناجحة التي تطمح في الحصول على الوظيفة المناسبة.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
09:52 PM
من خلال "زووم" واستهدفت فيها الطالبات الخريجات والمتوقع تخرجهن
نظمت لجنة الخريجات والتوظيف في الكلية الجامعية بصامطة ورشة عمل بعنوان مهارات اجتياز المقابلات الشخصية من خلال منصة زووم، من تنفيذ زكية مدخلي استهدفت فيها الطالبات الخريجات والمتوقع تخرحهن، تطرقت لعدة محاور من أبرزها التعريف بالمقابلة وهو اللقاء الذي يتم بين مسؤول أو أكثر في المنشأة من جهة بين المرشح المتقدم لشغل الوظيفة من جهة أخرى، وذلك لغرض تقييم مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة.
بعد ذلك بينت أهمية المقابلة، إذ تعتبر وسيلة أساسية من وسائل اختيار الموظفين ثم تناولت أنواع المقابلات الشخصية، منها الفردية والجماعية والمتعاقبة، وكذلك الهاتفية وتحدثت عن كيفية الاستعداد لإجرائها وأهم مهارات المقابلات الشخصية.
وتم عرض فيديو يتحدث عن مهارات المقابلة، ثم بينت بعد ذلك عن ماذا عليك فعله أثناء المقابلة وعليه أن يتجنب الإجابات بنعم أو لا.. ولابد عليك أن توضحي مواهبك في إبراز قدراتك في طلب الوظيفة، ومن ثم ماذا عليك فعله بعدها، بعد ذلك تحدثت عن الأسئلة الأكثر شيوعًا منها إحكِ عن نفسك، ما الذي يجعلك مؤهلاً لشغل هذه الوظيفة وغيرها من الأسئلة، تخلل الورشة بعض الأنشطة التدريبية.
وفي ختام الورشة فتح باب النقاش بين الحاضرات والمنفذة والذي من شأنه يوضح الشخصية الناجحة التي تطمح في الحصول على الوظيفة المناسبة.
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المصدر : الخليج 365
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