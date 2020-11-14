شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتعرضون للنصب من متجر إلكتروني.. ماذا فعلت «التجارة»؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية.
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