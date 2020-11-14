شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمملكة البحرين، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، اليوم بمطار قاعدة الصخير الجوية، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز قد وصل إلى مملكة البحرين في وقت سابق، حيث كان في استقباله معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.
وقد غادر سموه مملكة البحرين عقب نقله لتعازي ومواساة القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ.
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