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شكرا لقرائتكم قائد القوات البحرية الملكية يعوم كورفيت ثاني سفن مشروع السروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قائد القوات البحرية الملكية يعوم كورفيت ثاني سفن مشروع السروات
أطلق عليها رسميًّا اسم سفينة جلالة الملك الدرعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
بحضور قائد القوات البحرية الملكية، الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت “أفانتي 2200″، والتي أطلق عليها رسميًّا اسم “سفينة جلالة الملك الدرعية”.
يأتي ذلك ضمن حفل التعويم الذي أقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينه سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية.
وأوضح العميد البحري الركن صالح بن علي الخثعمي، مدير إدارة المشاريع بالقوات البحرية، أن هذه السفن تمتلك أحدث المنظومات في جميع المجالات من الحروب الجوية السطحية وتحت السطحية والحروب الإلكترونية.
وستكون بإذن الله هذه السفن إضافة ونقلة نوعية لقواتنا البحرية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى، وستكون قادرة على الدفاع عن أمن ومقدرات ومكتسبات هذا البلد.
ونشرت وزارة الدفاع جانب من مراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت “أفانتي 2200” التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في إسبانيا.
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