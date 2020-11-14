الشورى يشكل لجانه المتخصصة ويسمي الرؤساء والنواب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) خلال جلسة الغد، لجانه المتخصصة وأعضاءها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

ويناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله باستعراض تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه التوصيات.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/4/1393هـ، بشأن فئات الرسوم الجمركية، لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

ويصوت خلال جلسة الثلاثاء المقبل على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ.

وفي الجلسة نفسها يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وفي سياق أعمال الجلسة يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.

ويدرس المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441هـ الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة.

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وخلال جلسة الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1440/1441هـ.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/1441هـ.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويطلع خلال الجلسة على وجهة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1441هـ.

أبرز مناقاشات المجلس:

- تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني

- التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ