شكرا لقرائتكم خبر قنوات لتصريف مياه السيول بمخططات ولي العهد والشميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما جرى تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في (الشرائع - العزيزية - بحرة) بطول 9000 م، وقنوات تصريف سطحي في (المسفلة - العزيزية - الشوقية - جنوب مكة - العمرة - المعابدة - بحرة - الشرائع) بطول 8500 م، وقنوات مفتوحة بطول 500 م، وتنظيف 260 غرفة تجميع، إضافة إلى تنفيذ أعمال خفض ورفع أغطية مناهل السيول في (العزيزية - الغزة).وتأتي هذه الجهود المستمرة للعمل على استكمال شبكة السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وجاهزيتها لمواسم هطول الأمطار، وتؤكد الأمانة جاهزية تلقي البلاغات على الرقم الموحد 940، وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وفقا لأعلى معايير الجودة. ويأتي ذلك ضمن أعمال التشييد والصيانة والنظافة اللازمة لشبكة الأمطار والسيول، وإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قنوات لتصريف مياه السيول بمخططات
ولي العهد والشميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.