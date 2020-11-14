شكرا لقرائتكم خبر قنوات لتصريف مياه السيول بمخططات ولي العهد والشميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة شبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة، قنوات صندوقية بمخططات ولي العهد بطول 240 م، وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول 242 م، إضافة إلى صب الأعمال الخرسانية لعبارات (شارع الحج - النوارية)، وأعمال عزل الأسقف لعبارة مخطط بن عبود ببحرة.

كما جرى تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في (الشرائع - العزيزية - بحرة) بطول 9000 م، وقنوات تصريف سطحي في (المسفلة - العزيزية - الشوقية - جنوب مكة - العمرة - المعابدة - بحرة - الشرائع) بطول 8500 م، وقنوات مفتوحة بطول 500 م، وتنظيف 260 غرفة تجميع، إضافة إلى تنفيذ أعمال خفض ورفع أغطية مناهل السيول في (العزيزية - الغزة).

وتأتي هذه الجهود المستمرة للعمل على استكمال شبكة السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وجاهزيتها لمواسم هطول الأمطار، وتؤكد الأمانة جاهزية تلقي البلاغات على الرقم الموحد 940، وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وفقا لأعلى معايير الجودة. ويأتي ذلك ضمن أعمال التشييد والصيانة والنظافة اللازمة لشبكة الأمطار والسيول، وإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة.