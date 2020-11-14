«البيئة» تسيطر على أسراب الجراد الصحراوي

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وأوضحت أن عمليات الاستكشاف والمكافحة ما زالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن، يجعل التهديد مرتفع المستوى نحو المملكة من اتجاهين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلو المملكة من تكاثر الجراد الصحراوي بعد أن تمت السيطرة على جميع الأسراب الغازية سابقا من اليمن، والتي خلفت تكاثرا محدودا في شمال جازان، وتم التطهير بشكل جيد نهاية أكتوبر الماضي.وأوضحت أن عمليات الاستكشاف والمكافحة ما زالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن، يجعل التهديد مرتفع المستوى نحو المملكة من اتجاهين.

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