خطط تنفيذية للربط الالكتروني  بين جهات مكة الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة وضع خطط تنفيذية للربط الالكتروني فيما بينها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر)، وشركة (علم).

ويهدف مشروع الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة الذي يعد أحد أهم المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟)، إلى تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، كما يهدف المشروع إلى رصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

وفي شأن متصل تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامجها التدريبية التقنية إذ تجاوز عدد المتدربين 7000 شاب وشابة في المنطقة في مجالات انترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات، إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال، إدارة مشاريع الاتصالات التقنية، التجارة الالكترونية وغيرها.

وفي جانب المحاضرات التوعوية عقد العديد منها -عن بعد- ومن أبرزها التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز بناء مكة الذكية، والتحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة، فيما تعقد اليوم محاضرة توعوية تهتم بـ(تعزيز توظيف التقنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) وسوف يمنح الحضور شهادات حضور.

أما فيما يخص مبادرات الجهات، فقد بدأ عدد منها تنفيذ مبادراتها بعد تقييمها من لجان الملتقى المعنية بالتقييم وسوف تعقد خلال الفترة المقبلة حلقة نقاش لتعزيز مخرجات المبادرات بمشاركة منسقي الجهات، بما يحقق أثر ومخرجات المبادرات المقدمة ضمن الملتقى في دورته الحالية.

من أهداف الربط الالكتروني