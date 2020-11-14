رصد مخالفات تكدس بأسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات رقابية نفذتها الفرق التابعة لأمانة المنطقة الشرقية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، عن قيد 9 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، فيما أنجزت غسل وتعقيم وتطهير 757 موقعا، بمشاركة 457 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146,226 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7286 طنا من النفايات، وإزالة 3816 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9390 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

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