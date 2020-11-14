شكرا لقرائتكم خبر فحص كورونا قبل مغادرة المعتمرين يخضع لأنظمة الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الحج والعمرة أن أخذ المسحة الطبية من المعتمرين قبل مغادرتهم إلى بلادهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس ليس ضمن متطلبات أنظمة العمرة التي جرى تحديدها سابقا، وأن الأمر يخضع لأنظمة الدولة التي قدم منها المعتمرون.

وأشارت إلى أن بعض الدول تشترط على مواطنيها قبل الرجوع من رحلة العمرة إجراء فحص كورونا للتأكد من حالتهم الصحية، وهذا الأمر ليس ضمن شروط وآليات العودة التدريجية للعمرة، لافتة إلى إمكانية إدراج فحص كورونا ضمن الباقات التي تقدمها شركات العمرة للمعتمرين، وبالتالي قد تكون واحدة من الخدمات الإضافية للمعتمر.

ونوهت إلى أن إجراء الفحص للمعتمرين قبل القدوم إلى المملكة من متطلبات العمرة، حيث يتم التأكد في المطار من أن جميع القادمين أجري لهم فحص PCR حديث لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة، كما أنه يتم أيضا عمل فرز بصري مرة أخرى بمجرد الوصول للفندق وعمل مسحة PCR بعد 48 ساعة لجميع المعتمرين ومتابعة نتائج الفحوصات.

إلى ذلك استفاد 2000 مستفيد من تطبيق «تنقل»، الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن لحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية، لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، كما يوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات الكترونيا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الالكتروني عن طريق التطبيق الخطوات التالية: تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة)، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف - سعي - طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام - الكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز).