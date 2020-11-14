، نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تصل 95.5% ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تسجيل 10 حالات تعافٍ جديدة

ارتفعت نسبة حالات التعافي في منطقة حائل إلى 95.5 % بعد أن سجلت المنطقة اليوم السبت 10 حالات تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل. وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 3 %.

وشهدت منطقة حائل اليوم تسجيل 7 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 4 حالات في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وأظهر "إنفوجرافيك"، نشره عبدالعزيز الطهيمي، إجمالي عدد الحالات المصابة منذ بدء الجائحة، التي بلغت 7033 حالة، تعافت منها 6717 حالة، وبقيت 208 حالات نشطة، فيما بلغت الوفيات 108 حالات.

كما أظهر الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 21 حالة؛ تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة حائل