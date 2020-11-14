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محمد بن مسعود - الدمام - حقق نادي الأحساء بطولة المملكة للبوتشيا التي اختتمت اليوم السبت وأقيمت على مدار 3 أيام على صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة بالدمام، وجاء ثانياً نادي الشرقية، ونادي الرياض في المركز الثالث.
كما حقق نادي الرس كأس بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف بعد حصوله على المركز الأول اليوم السبت في ختام دورة الصعود للدوري الممتاز التي استضافتها صالة نادي النهضة بالدمام على مدى يومين.
وحلّ ثانياً نادي عسير ورافق نادي الرس إلى الدوري الممتاز، وفِي المركز الثالث نادي جازان.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 08:08 PMالأحساء يتوج ببطولة البوتشيا.. وصعود الرس وعسير لممتاز كرة الهدف
حقق نادي الأحساء بطولة المملكة للبوتشيا التي اختتمت اليوم السبت وأقيمت على مدار 3 أيام على صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة بالدمام، وجاء ثانياً نادي الشرقية، ونادي الرياض في المركز الثالث.
كما حقق نادي الرس كأس بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف بعد حصوله على المركز الأول اليوم السبت في ختام دورة الصعود للدوري الممتاز التي استضافتها صالة نادي النهضة بالدمام على مدى يومين.
وحلّ ثانياً نادي عسير ورافق نادي الرس إلى الدوري الممتاز، وفِي المركز الثالث نادي جازان.
، الأحساء يتوج ببطولة البوتشيا.. وصعود الرس وعسير لممتاز كرة الهدف ،
المصدر : الخليج 365
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