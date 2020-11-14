شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة ترخيص لقاح للاستخدام الطارئ والاعتيادي داخل المملكة والخليج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار أن لقاح ‎ كورونا وصل إلى المرحلة التي تستوفي شروط المأمونية والفاعلية.

وأضاف " العمار " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" لن يتم ترخيص أي لقاح للاستخدام الطارئ أو الاعتيادي داخل المملكة ودول الخليج قبل التأكد من اجتيازه لجميع مراحل واختبارات المأمونية على البشر.

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وأشار " العمار " إلى أن مأمونية اللقاح يتم من خلال إجراءات علمية دقيقة وقوية.

وكانت وزارة الصحة، سجلت 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 379 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 339,947 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5641 حالة وفاة.