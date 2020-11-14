شكرا لمتابعة خبر عن جدول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 على قنوات عين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف " الأول والثاني والثالث الابتدائي " من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً.
ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: youtube.com/dorosien
وكانت وزارة التعليم أعلنت أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس في البلاد ستتم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
واسُتقبل القرار الحكومي بترحيب من قبل طلبة المدارس وعائلاتهم، بينما أشعل حالة من الغضب عند طلبة الجامعات الذين طالبوا بأن يعاملوا بالمثل.
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