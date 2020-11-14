شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود المويه ميتا في بئر مياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الجهات الحكومية والتطوعية، من العثور على مفقود المويه متوفي في بئر مياه.

ومن جانبه، أفاد فريق غوث للإنقاذ عبر حسابه في " تويتر ":" إنه تم العثور على المفقود ميتًا رحمه الله من قبل ذويه بمساندة فريق غوث ".

يذكر أن "غوث" للإنقاذ أعلن في وقت سابق، عن فقدان المواطن محماس العتيبي " 50 عامًا " بمنطقة تابعة لمحافظة المويه.