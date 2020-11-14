شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود المويه ميتا في بئر مياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تمكنت الجهات الحكومية والتطوعية، من العثور على مفقود المويه متوفي في بئر مياه.
ومن جانبه، أفاد فريق غوث للإنقاذ عبر حسابه في " تويتر ":" إنه تم العثور على المفقود ميتًا رحمه الله من قبل ذويه بمساندة فريق غوث ".
يذكر أن "غوث" للإنقاذ أعلن في وقت سابق، عن فقدان المواطن محماس العتيبي " 50 عامًا " بمنطقة تابعة لمحافظة المويه.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقود المويه ميتا في بئر مياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.