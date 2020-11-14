شكرا لمتابعة خبر عن مقطع فيديو لشاب يقضم آذن ماعز حية يثير موجة غضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة خلال الساعات الماضية لشاب يعذب ماعز وهي حية. انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة خلال الساعات الماضية لشاب يعذب ماعز وهي حية. وأظهر الفيديو لحظة قيام الشاب بقضم آذن الماعز وهي حية في مشهد مروع ووحشي وأثار الفيديو غضب المتابعين، حيث طالبوا بالقبض على الشاب ومحاسبته حسابا رادعًا. وكان صديق الشاب يقوم بتصويره خلال قضم آذن الماعز، ولكن لم يتبين مكان الواقعة بشكل محدد، فيما أشار البعض إلى أن مقطع الفيديو قد يكون قديمًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو لشاب يقضم آذن ماعز حية يثير موجة غضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.