شاهد.. عشرات الفتيات يعملن على تشغيل ثاني أكبر مدينة صناعية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو عشرات الفتيات يعملن على تشغيل ثاني أكبر مدينة صناعية في منطقة الرياض، مما أثارت قصصهن إعجاب المواطنين. أظهر مقطع فيديو عشرات الفتيات يعملن على تشغيل ثاني أكبر مدينة صناعية في منطقة الرياض، مما أثارت قصصهن إعجاب المواطنين. وبدا في المقطع الذي بثته قناة العربية أن أكثر من 100 فتاة يعملن بخطوط الإنتاج لأكبر المصانع الطبية والمواد الغذائية في سدير. وتضمن عملهن التغليف والكشف عن جودة المنتج والوزن والفرز وغيرها، حيث أنهن يعملن على مدار ٨ ساعات يوميا.

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