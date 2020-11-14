شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس قسم الباثولوجيا: «لقاح بيونتيك المضاد لكورونا يصعب نقله لدول كثيرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قال رئيس قسم الباثولوجيا أشرف الدادا؛ في مستشفى الملك فيصل التخصصي إن لقاح بيونتيك المضاد لـكورونا يصعب نقله لكثير من الدول. قال رئيس قسم الباثولوجيا أشرف الدادا؛ في مستشفى الملك فيصل التخصصي إن لقاح بيونتيك المضاد لـكورونا يصعب نقله لكثير من الدول. ولفت إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد ظهور لقاحات أخرى سهلة التخزين والتصدير. يذكر أن الملياردير أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتيك» الألمانية قال في تصريحات صحفية مؤخرًا «إذا كان السؤال هو ما إذا كان بإمكاننا القضاء على الوباء بهذا اللقاح، فإن جوابي هو: نعم».

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