بالأرقام.. «الصحة» تكشف خريطة المناطق الأكثر تضررًا من كورونا بالمملكة

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، 349 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «COVID -19».

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المملكة اليوم السبت، إلى «352950» حالة، من بينها «7362» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «807» حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وجاءت الرياض في صدارة أعلى معدل لحالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم السبت بالمملكة، وذلك بتسجيلها 62 حالة، تليها مكة المكرمة 29 حالة، ثم جدة 28 حالة، والمدينة المنورة 27 حالة، وينبع 23 حالة، والدمام 11 حالة، وعرعر 10 حالات.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات المختلفة بالمملكة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي htps://covid19.moh.gov.sa.

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كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم تسجيل 16 حالة وفاة بالمملكة، و379 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 339947 حالة.

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