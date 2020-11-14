بالصور.. «مركز الملك سلمان للإغاثة» يوزع 7 آلاف سلة غذائية في باكستان يستفيد منها 42 ألف فرد

أطلق فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، مشروعًا لتوزيع 7,000 سلة غذائية تزن 287 طنًّا على الأسر المحتاجة في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 42,000 فرد.

حضر حفل التدشين في العاصمة إسلام أباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد إدريس محسود، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.

وأوضح السفير المالكي، في تصريح صحفي، أن المشروع يتضمن توزيع 7 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وجائحة كورونا في 7 مناطق بإقليم السند؛ وذلك بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورفع ممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد إدريس محسود، الشكر والتقدير نيابةً عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن المملكة سبَّاقة بالخير، ومعروفة بالوقوف بجانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

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ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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