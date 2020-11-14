«الصحة» تُحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًا من كورونا بالمملكة

سجَّلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، 379 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم السبت، إلى 339947 حالة تعافٍ.

وجاءت الرياض في صدارة مناطق المملكة من حيث أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم السبت، بتسجيلها 76 حالة، تليها مكة المكرمة 39 حالة، ثم المدينة المنورة 34 حالة، ثم ينبع 31 حالة، وجدة 21 حالة، والدمام 15 حالة، وحائل 10 حالات تعافٍ.

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ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: htps://covid19.moh.gov.sa.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 وفاة.

«الصحة»: 349 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 379 حالة ووفاة 16 شخصًا

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