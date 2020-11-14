100 ألف ريال قيمة المسروقات.. ضبط عصابة سطو المنازل والاستراحات بالمدينة المنورة

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على 5 متهمين تورطوا في ارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على 5 متهمين (مواطنيَن و3 مقيمين: تشادي وباكستانيان) أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ لتورطهم في ارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة.

وبلغت قيمة المسروقات نحو (100 ألف ريال)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.